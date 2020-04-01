На Буковине от коронавируса лечится итальянец

В Черновицкой области в настоящее время лечится гражданин Италии, который заболел коронавирусом. С ним работают украинские медики.

О подтвержденном случае инфицирования итальянца на Буковине рассказал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Важно В Украине подтвердили 645 случаев заражения коронавирусом

Он сравнил эту ситуацию с противоположными случаями за рубежом. Говорится о гражданах Украины, которые заболели и проходят лечение за пределами нашего государства.

Мы знаем о таких случаях. В частности украинцы есть среди больных, которые сейчас в больницах Италии. Со своей стороны мы имеем случай, когда итальянец лечится в Черновицкой области. Наши врачи помогают ему вернуть здоровье,

– рассказал Осачук.

В то же время пока неясно, где именно заболел иностранец – в Италии или в Черновицкой области.

Обращение Сергея Осачук: смотрите видео

Что известно о коронавирусе на Буковине? Именно в Черновицкой области был первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Украине. И именно Буковина первой прибегла к различным ограничительным мерам.



Сейчас там официально подтвердили уже 104 случая заболевания коронавирусом. Из-за болезни там умерли два человека. Всего в Украине коронавирус подтвердили в 645 человек.