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На Черкасщине выздоровел первый больной от коронавируса

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На Черкащині одужала перша людина від коронавірусу / Getty Images

В городе Умань Черкасской области зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил мэр Умани Александр Цебрий на своей странице в фейсбуке.

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Цебрий написал, что первый больной с подтвержденным диагнозом коронавируса выздоровел.

По словам мэра города Умань, выздоровление подтвердили два теста, которые показали отрицательный результат.

Добавим, что в Черкасской области лабораторно подтвердили 55 случаев заражения COVID-19.

симптоми коронавірусу
Как отличить симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Новости Черкасс Здоровая жизнь
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