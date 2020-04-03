На Черкасщине выздоровел первый больной от коронавируса
В городе Умань Черкасской области зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса COVID-19.
Об этом сообщил мэр Умани Александр Цебрий на своей странице в фейсбуке.
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Цебрий написал, что первый больной с подтвержденным диагнозом коронавируса выздоровел.
По словам мэра города Умань, выздоровление подтвердили два теста, которые показали отрицательный результат.
Добавим, что в Черкасской области лабораторно подтвердили 55 случаев заражения COVID-19.
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