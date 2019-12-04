На Днепропетровщине мужчина умер из-за рыбы собственного приготовления

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Смерть от ботулизма на Днепропетровщине / YouTube

От ботулизма умер 34-летний житель города Марганец. Болезнь вызвал соленый карась, которого человек приготовил себе самостоятельно.

3 декабря пациент обратился в больницу с рвотой, тошнотой и нарушением зрения, однако в тот же день скончался, сообщает Главное управление Держпродспоживслужбы в Днепропетровской области.

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Причиной заражения ботулизмом стало то, что мужчина нарушил технологию приготовления. Он не выпотрошил и не промыл рыбу.

С начала года в Днепропетровской области зарегистрировали 10 случаев ботулизма. Все они были связаны с употреблением рыбы, которую люди неправильно готовят в домашних условиях.

 
Ботулизм – это
Редкое, но опасное для жизни заболевание, вызванное токсинами, продуцируемых бактериями Clostridium botulinum. Эти токсины – одни из самых мощных, из известных науке. Они атакуют нервную систему и могут вызвать слепоту и паралич.

Бактерии Clostridium botulinum можно встретить в вяленой, копченой и консервированной рыбе, мясных и грибных консервах, а также "закрутках" домашнего производства.

Ботулизм: симптомы и как можно заразиться / инфографика 24 канала

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Жертвы Новости Здоровье Здоровая жизнь Инфекция Ботулизм
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