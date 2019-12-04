На Днепропетровщине мужчина умер из-за рыбы собственного приготовления
От ботулизма умер 34-летний житель города Марганец. Болезнь вызвал соленый карась, которого человек приготовил себе самостоятельно.
3 декабря пациент обратился в больницу с рвотой, тошнотой и нарушением зрения, однако в тот же день скончался, сообщает Главное управление Держпродспоживслужбы в Днепропетровской области.
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Причиной заражения ботулизмом стало то, что мужчина нарушил технологию приготовления. Он не выпотрошил и не промыл рыбу.
С начала года в Днепропетровской области зарегистрировали 10 случаев ботулизма. Все они были связаны с употреблением рыбы, которую люди неправильно готовят в домашних условиях.
Бактерии Clostridium botulinum можно встретить в вяленой, копченой и консервированной рыбе, мясных и грибных консервах, а также "закрутках" домашнего производства.
Ботулизм: симптомы и как можно заразиться / инфографика 24 канала
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