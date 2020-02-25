На границе с Украиной проверяют машины из Европы из-за вспышки коронавируса

На границе с Украиной ГПСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.

Сегодня, 25 февраля, на границе с Венгрией, в пункте пропуска "Тиса", было начато проведение температурного скрининга людей, которые едут в Украину. Именно этот пункт является самым популярным направлением въезда среди граждан Италии, пишет УНН.

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"Через пункт пропуска "Тиса" выполняются нерегулярные рейсы – это около 500 микроавтобусов в неделю, которые пересекают государственную границу Украины, направляясь в Италию и в обратном направлении", – сообщил председатель ГПСУ Сергей Дейнеко.

По состоянию на 10:50 во вторник, 25 февраля, ГНСУ не зафиксировала ни одного гражданина с признаками респираторных заболеваний.

Наша главная цель – не допустить распространения вируса в Украину. Как мы видим, наши европейские соседи таких мероприятий не проводят у нас на совместных участках границы. В то же время, правительство Украины мобилизует все силы, чтобы осуществить максимально безопасные меры, чтобы вирус не распространился на территорию Украины,

– заявил помощник главы ГПСУ Андрей Демченко.



В Украине на границе проверяют машины из Европы из-за вспышки коронавируса / UNN

Что известно о вспышке коронавируса в Италии:

По состоянию на 25 февраля в Италии зафиксировано семь летальных случаев от коронавируса, наибольшее количество больных в регионе Ломбардии. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах.

Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.

Главное про коронавирус Covid-2019

По состоянию на 25 февраля общее количество инфицированных превышает 80 000 человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000.

по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000. Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Добавим, что украинцы, которые проживают в Ломбардии, рассказали то, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.

Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа. У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.

и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого не имеется возбудителя коронавирус Covid-2019.

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



Данные о смертности от коронавируса/ Инфографика 24 канала

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