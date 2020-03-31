На Хмельнитчине обнаружили нового больного коронавирусом

В Хмельницкой области всего выявили три случая заболевания COVID-19, от которого умерли 13 человек на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА на странице в фейсбуке.

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Отмечается, что в области подтвердили три случая коронавируса, а также одного человека подозревают в заболевании.

"Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 8:00 31 марта в Хмельницкой области 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, подозрений на коронавирус – 1", – информируют в ОГА.

27 марта в Хмельницком подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболела женщина, которая вернулась из-за границы.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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