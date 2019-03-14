На каком масле можно жарить: ответ диетолога

Диетолог Екатерина Новикова советует или вообще отказаться от жарки, или же внимательно подойти к выбору масел.

Проблема всех масел – это их нестабильность. Отвлеклись, перегрели сковородку – и из полезного масла вы можете получить трансжиры. Последние приводят к возникновению онкозаболеваний.

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Главное отличие всех масел – это температура, при которой масло начинает кипеть и дымить (SMOKE POINT). Это температура, при которой масло превращается в трансжиры и высвобождает свои жирные кислоты.

В рафинированном масле эта точка самая высокая. Но вред от этого масла перекрывает факт, что у него самая высокая точка кипения.

Употребление рафинированного масла может привести к:

Гормональным нарушениям. Ишемической болезни сердца. Атеросклерозу. Раку и другим тяжелым заболеваниям.

Рафинированные полиненасыщенные масла, такие как льняное, подсолнечное, конопляное, кунжутное – очень неустойчивые. Их диетолог советует добавлять в салат и употреблять сырыми.



Какое масло выбрать для жарки

Рейтинг масел по температуре точки кипения

5) Оливковое масло Extra Vergin – 160 градусов (этого слишком мало для жарки)

4) Кокосовое масло – 177 градусов (тоже не подходит для жарки)

3) Масло гхи топленое сливочное – 252 градуса.

2) Горчичное масло – 254 градуса.

1) Масло авокадо – 270 градусов.

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