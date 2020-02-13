На круизном лайнере Diamond Princess возросло количество заболевших коронавирусом

В Японии на борту круизного судна "Diamond Princess" продолжает расти число инфицированных смертельным видом коронавируса. Количество зараженных достигает 218 человек, среди которых – двое инфицированных украинцев.

Как известно, карантин на круизном лайнере должны завершить 19 февраля. Однако количество больных только растет.

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Как сообщил 13 февраля министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии Кацунобу Като, за сутки медики обнаружили 44 новых случая заражения коронавирусом, среди которых 43 человека являются пассажирами.

Политик подтвердил эвакуацию пожилых людей с борта до окончания карантина, так как у них есть другие заболевания, кроме коронавируса, которые требуют лечения.

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.

Известно, что на судне коронавирусом заболели 2 украинцев – 25-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 13 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 355 человек. Общее количество инфицированных – 60 062 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 5 542 человека.

Общее количество инфицированных – по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.

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