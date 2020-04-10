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На Николаевщине тесты на COVID-19 провели с нарушениями: людей с подозрениями снова проверят

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На Миколаївщині тести на COVID-19 провели з порушеннями / Ілюстративне фото / Getty images

Несмотря на "спецоперации", проверки и инспектирование Минздрава и якобы отрицательный статус всех тестов на коронавирус на Николаевщине, людям с подозрением на инфекцию придется еще раз сдать анализ.

Дело в том, что медперсонал в этом регионе допускал нарушения при отборе биологических материалов у пациентов. Об этом во время сессии областного совета заявил начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак, передает 0512.ua.

Ранее Спецоперация и проверка алгоритмов: как Минздрав инспектировал Николаевщину из-за COVID-19

В частности медработники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, в которых хранится отобранный материал. Это химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре Минздрава Украины,
– пояснил Герсак.

Он добавил: все проведенные результаты могут не соответствовать действительности. А потому следует провести повторную проверку людей, у которых есть подозрение на коронавирус.

Заметим, что пока Николаевщина остается единственной областью, где не зафиксировано ни одного случая COVID-19. В Николаев даже приезжал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко с проверкой.

Обратите внимание В Николаеве проверили тесты на коронавирус: все они оказались отрицательными

По итогам он сообщил, что не может дать четкого ответа на вопрос, почему в Николаеве нет больных. Медикам были даны рекомендации по выявлению людей, зараженных коронавирусом.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости Николаева
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