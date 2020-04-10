На Николаевщине тесты на COVID-19 провели с нарушениями: людей с подозрениями снова проверят
Несмотря на "спецоперации", проверки и инспектирование Минздрава и якобы отрицательный статус всех тестов на коронавирус на Николаевщине, людям с подозрением на инфекцию придется еще раз сдать анализ.
Дело в том, что медперсонал в этом регионе допускал нарушения при отборе биологических материалов у пациентов. Об этом во время сессии областного совета заявил начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак, передает 0512.ua.
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В частности медработники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, в которых хранится отобранный материал. Это химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре Минздрава Украины,
– пояснил Герсак.
Он добавил: все проведенные результаты могут не соответствовать действительности. А потому следует провести повторную проверку людей, у которых есть подозрение на коронавирус.
Заметим, что пока Николаевщина остается единственной областью, где не зафиксировано ни одного случая COVID-19. В Николаев даже приезжал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко с проверкой.
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По итогам он сообщил, что не может дать четкого ответа на вопрос, почему в Николаеве нет больных. Медикам были даны рекомендации по выявлению людей, зараженных коронавирусом.
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