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На Тенерифе закрыли гостиницу из-за итальянского туриста, больного коронавирусом

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На Тенерифе закрыли гостиницу из-за итальянского туриста, больного коронавирусом / Фото из открытых источников

На Канарских островах медики подтвердили случай заражения коронавирусом, который стал третьим на территории Испании.

Об этом пишет издание Diario de Avisos. Власти зафиксировали заражение коронавирусом у итальянского туриста из региона Ломбардии. Мужчина по профессии является врачом, он приехал на отдых вместе с женой.

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Отель H10 Costa Adeje Palace Hotel на острове Тенерифе был закрыт с сотнями жителей из-за подтверждения коронавируса. Гостям было рекомендовано оставаться в своих номерах во время проведения медицинских тестов.

Известно, что итальянского туриста вместе с женой медики изолировали в больницу на юге Тенерифе.

Ранее в Испании были подтверждены случаи коронавируса в Ла Гомера (Канарские острова) и на Майорке (Балеарские острова).

Главное про коронавирусе Covid-2019

  • По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных превышает 80 000 человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000.
  • Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
  • Добавим, что украинцы, проживающие в Ломбардии, рассказали, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.
  • Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.
  • У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.
  • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.
  • Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Чтобы успокоить людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.


Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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