На Волыни коронавирус обнаружили в 25 полицейских с одного участка

В Киверцовском райотделе полиции коронавирус обнаружили в 25 сотрудников. Сейчас в отделении проводят эпидемиологическое расследование, чтобы выявить источник инфекции.

По словам представителя полиции области Олега Плазовского, будет трудно установить первоисточник инфекции, ведь правоохранители во время службы общаются с большим количеством людей, сообщает Общественное.

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Согласно предварительным сообщениям, распространение инфекции началось в дежурной части, где происходит прием граждан.

С 25 инфицированных правоохранителей, только трое находятся на стационарном лечении. 22 полицейских лечатся дома под наблюдением врачей.

В то же время в Киверцовском райотделе полиции, где произошла вспышка, проводят дезинфекцию служебных помещений и транспортных средств. Так как многие люди не могут выйти на работу, в случае необходимости райотделу помогают другие территориальные подразделения.

Круг контактных лиц установлен, неоднократно проводилась и проводится дезинфекция служебных помещений и транспортного средства. Райотдел работает. Реагирование на преступления и сообщения есть. Помогают при необходимости другие территориальные подразделения, в частности, Главное управление Национальной полиции, Маневицкий отдел полиции,

– сказал Олег Плазовский.

По состоянию на 4 мая на Волыни зафиксировано 340 случаев заражения коронавирусом. Взамен 64 человека выздоровели, а 7 умерли.

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