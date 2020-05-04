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На Волыни коронавирус обнаружили в 25 полицейских с одного участка

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Коронавирус обнаружили у 25 полицейских из Киверцовского райотдела – 24 Канал
Коронавирус обнаружили в 25 полицейских из Киверцовского райотдела / kremen.today

В Киверцовском райотделе полиции коронавирус обнаружили в 25 сотрудников. Сейчас в отделении проводят эпидемиологическое расследование, чтобы выявить источник инфекции.

По словам представителя полиции области Олега Плазовского, будет трудно установить первоисточник инфекции, ведь правоохранители во время службы общаются с большим количеством людей, сообщает Общественное.

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Согласно предварительным сообщениям, распространение инфекции началось в дежурной части, где происходит прием граждан.

С 25 инфицированных правоохранителей, только трое находятся на стационарном лечении. 22 полицейских лечатся дома под наблюдением врачей.

В то же время в Киверцовском райотделе полиции, где произошла вспышка, проводят дезинфекцию служебных помещений и транспортных средств. Так как многие люди не могут выйти на работу, в случае необходимости райотделу помогают другие территориальные подразделения.

Круг контактных лиц установлен, неоднократно проводилась и проводится дезинфекция служебных помещений и транспортного средства. Райотдел работает. Реагирование на преступления и сообщения есть. Помогают при необходимости другие территориальные подразделения, в частности, Главное управление Национальной полиции, Маневицкий отдел полиции,
– сказал Олег Плазовский.

По состоянию на 4 мая на Волыни зафиксировано 340 случаев заражения коронавирусом. Взамен 64 человека выздоровели, а 7 умерли.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Министерство внутренних дел Полиция Волынь Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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