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На Волыни от коронавируса умер 19-летний парень

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От коронавируса в Луцком районе умер молодой парень / Getty Images / Ілюстративне фото

На Волыни умер 19-летний пациент, который имел положительный тест на коронавирус COVID-19. Парень лечился от осложнений сахарного диабета.

Информацию подтвердил начальник управления охраны здоровья Волынской ОГА Игорь Ващенюк, сообщает "Волынь24".

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Никаких симптомов коронавируса или подозрительных контактов у него не было. А когда в последний день у пациента поднялась температура, медики провели тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Это пациент с тяжелым сахарным диабетом. И рентген делали, насколько я знаю, но в последний день поднялась температура,
– отметил Ващенюк.

Это уже четвертый смертельный случай от коронавируса на Волыни. Среди жертв – водитель машины скорой помощи, который работал в Старовыжевской районной больнице. В целом в Волынской области зафиксировано уже 100 случаев болезни.

Справка. За последние сутки в Украине зарегистрировано 392 новых случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 09:00 15 апреля в стране обнаружили 3 764 случая COVID-19.

 

Автор: Ирина Буртык
Теги: Коронавирус в Украине Жертвы Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Украины Лечение Волынь
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