На Волыни от коронавируса умер 19-летний парень
На Волыни умер 19-летний пациент, который имел положительный тест на коронавирус COVID-19. Парень лечился от осложнений сахарного диабета.
Информацию подтвердил начальник управления охраны здоровья Волынской ОГА Игорь Ващенюк, сообщает "Волынь24".
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Никаких симптомов коронавируса или подозрительных контактов у него не было. А когда в последний день у пациента поднялась температура, медики провели тест на COVID-19, который показал положительный результат.
Это пациент с тяжелым сахарным диабетом. И рентген делали, насколько я знаю, но в последний день поднялась температура,
– отметил Ващенюк.
Это уже четвертый смертельный случай от коронавируса на Волыни. Среди жертв – водитель машины скорой помощи, который работал в Старовыжевской районной больнице. В целом в Волынской области зафиксировано уже 100 случаев болезни.
Справка. За последние сутки в Украине зарегистрировано 392 новых случая заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на 09:00 15 апреля в стране обнаружили 3 764 случая COVID-19.
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