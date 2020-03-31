На Волыни у врача посмертно диагностировали коронавирус: в области уже 3 случая заражения

За последние сутки в Волынской области зарегистрировали 1 новый случай коронавирусной инфекции. Болезнь посмертно обнаружили у гинеколога Ореста Тимчака, который умер 29 марта.

Смерть наступила в результате сердечного приступа, об этом сообщили на пресс-брифинге Волынской ОГА.

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В ОГА сообщают, что мужчина находился в инфекционной больнице с пневмонией и в течение лечения чувствовал себя удовлетворительно. Зато образцы для выявления коронавирусной болезни у мужчины тоже взяли посмертно – 30 марта.

Он умер не от коронавирусной инфекции, а от сердечного приступа. У мужчины были сопутствующие болезни, которые в таком возрасте есть у многих людей,

– заявила заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак.

Волынские новости пишут, что 66-летний Орест Тимчак был известным в Луцке гинекологом. Он много лет работал в Волынской областной клинической больнице и был профессионалом в сфере гинекологии.

Следовательно, по состоянию на 31 марта в Волынской области зафиксировали 3 случая коронавируса и 10 подозрений на наличие COVID-19.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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