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На Запорожье 6-летний ребенок умер от гриппа

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Из-за гриппа в Мелитополе умер 6-летний мальчик. Ребенок заболел 5 марта.

В Мелитополе в Запорожской области зарегистрировали смерть несовершеннолетнего ребенка от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Запорожской области.

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6 марта родители мальчика обратились к семейному врачу. У ребенка была повышенная температура, незначительный насморк и боль в горле. Медики поставили диагноз "назофарингит" и лечили дома.

9 марта состояние ребенка ухудшилось, а температура тела упала до 34 градусов. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы. Но ребенка не удалось спасти.

6-летний мальчик не был привит от гриппа.

 
Что известно про грипп А (H1N1)?
Его называют "свиным гриппом". Это крайне инфекционное острое респираторное заболевание свиней и людей, вызываемое одним из нескольких вирусов свиного гриппа А. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, при прямом и косвенном контакте. Как правило, клинические симптомы вируса схожи с симптомами сезонного гриппа. Но клиническая картина варьируется в широких пределах – от бессимптомной инфекции до тяжелой пневмонии с летальным исходом.

Симптоми грипу
Симптомы гриппа / Инфографика 24 канал

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Медицина Дети Дети и несовершеннолетние Грипп в Украине
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