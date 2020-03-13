На Запорожье 6-летний ребенок умер от гриппа
Из-за гриппа в Мелитополе умер 6-летний мальчик. Ребенок заболел 5 марта.
В Мелитополе в Запорожской области зарегистрировали смерть несовершеннолетнего ребенка от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Запорожской области.
Читайте также Сколько людей умерло от гриппа в Украине
6 марта родители мальчика обратились к семейному врачу. У ребенка была повышенная температура, незначительный насморк и боль в горле. Медики поставили диагноз "назофарингит" и лечили дома.
9 марта состояние ребенка ухудшилось, а температура тела упала до 34 градусов. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы. Но ребенка не удалось спасти.
6-летний мальчик не был привит от гриппа.
Что известно про грипп А (H1N1)?
Его называют "свиным гриппом". Это крайне инфекционное острое респираторное заболевание свиней и людей, вызываемое одним из нескольких вирусов свиного гриппа А. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, при прямом и косвенном контакте. Как правило, клинические симптомы вируса схожи с симптомами сезонного гриппа. Но клиническая картина варьируется в широких пределах – от бессимптомной инфекции до тяжелой пневмонии с летальным исходом.
Симптомы гриппа / Инфографика 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии