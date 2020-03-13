На Запорожье 6-летний ребенок умер от гриппа

Из-за гриппа в Мелитополе умер 6-летний мальчик. Ребенок заболел 5 марта.

В Мелитополе в Запорожской области зарегистрировали смерть несовершеннолетнего ребенка от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Запорожской области.

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6 марта родители мальчика обратились к семейному врачу. У ребенка была повышенная температура, незначительный насморк и боль в горле. Медики поставили диагноз "назофарингит" и лечили дома.

9 марта состояние ребенка ухудшилось, а температура тела упала до 34 градусов. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение детской больницы. Но ребенка не удалось спасти.

6-летний мальчик не был привит от гриппа.

Что известно про грипп А (H1N1)? Его называют "свиным гриппом". Это крайне инфекционное острое респираторное заболевание свиней и людей, вызываемое одним из нескольких вирусов свиного гриппа А. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, при прямом и косвенном контакте. Как правило, клинические симптомы вируса схожи с симптомами сезонного гриппа. Но клиническая картина варьируется в широких пределах – от бессимптомной инфекции до тяжелой пневмонии с летальным исходом.



Симптомы гриппа / Инфографика 24 канал