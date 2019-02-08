Нашли древнейший случай заболевания раком

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Древнейший случай рака
Древнейший случай рака / pixabay.com

Специалисты из Музея естествознания в Берлине обнаружили признаки рака кости у черепахи, ее возраст составляет 240 миллионов лет.

Как показали результаты исследования, у предка современных черепах, который жил в триасовый период, было крайне злокачественное новообразование, возникшее на бедренной кости, пишет EurekAlert!

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По своим характеристикам заболевание соответствует современной периостальной остеосаркоме у человека. Этот тип опухолей обычно располагается на поверхности костей, характерный быстрым развитием и рано дает метастазы – вторичные опухолевые очаги.

Вчені знайшли рак у стародавньої черепахи
Ученые нашли рак у древней черепахи

В 2016 году сообщалось, что международная группа исследователей под руководством ученых из Южно-Африканской Республики сообщила о находке костей стопы со злокачественной опухолью возрастом в 1,7 миллиона лет.

На тот момент это было древнейшее свидетельство существования рака, найденное палеонтологами. По словам исследователей, их находка послужила свидетельством того, что рак не является результатом исключительно современного образа жизни и воздействия окружающей среды.

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Теги: Здоровье Медицина Наука исследования Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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