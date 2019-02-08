Нашли древнейший случай заболевания раком

Специалисты из Музея естествознания в Берлине обнаружили признаки рака кости у черепахи, ее возраст составляет 240 миллионов лет.

Как показали результаты исследования, у предка современных черепах, который жил в триасовый период, было крайне злокачественное новообразование, возникшее на бедренной кости, пишет EurekAlert!

Читайте также: Неожиданное открытие в анатомии человека: ученые нашли новый тип ткани

По своим характеристикам заболевание соответствует современной периостальной остеосаркоме у человека. Этот тип опухолей обычно располагается на поверхности костей, характерный быстрым развитием и рано дает метастазы – вторичные опухолевые очаги.



Ученые нашли рак у древней черепахи

В 2016 году сообщалось, что международная группа исследователей под руководством ученых из Южно-Африканской Республики сообщила о находке костей стопы со злокачественной опухолью возрастом в 1,7 миллиона лет.

На тот момент это было древнейшее свидетельство существования рака, найденное палеонтологами. По словам исследователей, их находка послужила свидетельством того, что рак не является результатом исключительно современного образа жизни и воздействия окружающей среды.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.