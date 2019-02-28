Нашли молекулу, которая ответственна за микрофлору кишечника

Международная команда исследователей выявила молекулу c-Maf, которая отвечает за баланс микрофлоры кишечника, например, ее недостаток приводит к общему дисбалансу и воспалению.

Исследования показали, что микрофлора кишечника зависит с одной стороны от внешних условий, ключевым компонентом которых является диета, а с другой – от иммунной системы организма хозяина, говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Immunology.

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Однако взаимодействие этих трех факторов – микрофлора, диета, иммунная система хозяина – и их влияние друг на друга остаются неизученными.

Молекула c-Maf "калибрует" регуляторные лимфоциты, чтобы те вызвали адекватный иммунный ответ.

Эксперименты на мышах показали, что нехватка c-Maf провоцирует дисбаланс. Иммунная реакция приводит к кишечному воспалению и перестройке микрофлоры.

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