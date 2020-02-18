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Нашли новый простой способ определения человеческого гендера

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/ Unsplash

Немецкие нейробиологи и психиатры обнаружили, что гендер человека можно определить по функциональными связями головного мозга, которые видны на МРТ.

Ученые предположили, что у гендерной идентичности человека есть нейробиологические основы, пишет журнал Cerebral Cortex.

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Как проходило исследование?

В исследовании приняли участие 92 добровольца, среди которых было поровну цисгендерных (гендер и биологический пол совпадает) и трансгендерных мужчин и женщин. Все трансгендерные участники собирались пройти гормональную терапию.

 
Гендер – что это?
Социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то как это воспринимают другие. Гендер не всегда совпадает с биологическим полом.

На первом этапе исследования участники заполняли опросник Бем, который оценивает, насколько человек соответствует гендерным стереотипам. На втором этапе ученые получили данные о функциональных связях головного мозга добровольцев с помощью МРТ в состоянии покоя.Гендер людини можна визначити за МРТ
Гендер человека можно определить по МРТ / unsplash.com

Результаты исследования

Ученым удалось выделить девять типов взаимосвязей гендера в головном мозге. Интересно, что алгоритм-классификатор определил гендер участников с точностью от 48% до 62% только на основе снимков.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина ЛГБТ Психология
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