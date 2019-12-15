Нашли показатель мужского бесплодия: исследование

Ежегодно специалисты находят дополнительную причину мужского и женского бесплодия. Наиболее распространенными из них являются алкоголь, курение и загрязнение окружающей среды.

Ученые из датского университета считают, что мужская фертильность связана с низким весом при рождении, сообщает Human Reproduction.

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Специалисты проанализировали показатели 5594 мужчин и 5342 женщин, появившихся на свет в 1984-1987 годах.

Все они родились доношенными, и подавляющее большинство из них имело нормальный вес – маленький вес был только у 10% младенцев. Оказалось, что мужчины, которые родились маленькими, на 55% чаще сталкивались с бесплодием, чем те, у которых вес при рождении был в пределах нормы.



Низкий вес сына при рождении может увеличивать риски его бесплодия в будущем / Unsplash

Интересно, что эту связь обнаружили только у мужчин – у женщин маленький вес при рождении никак не влиял на фертильность.

Ученые еще не нашли причину этой связи, но они подозревают, что дело в развитии плода.

Среда, в которой развивается плод, может быть определяющей для развития репродуктивных органов и будущего выработки спермы,

– рассказывает научный сотрудник Департамента общественного здравоохранения Орхусского университета Энн Торстед.

Важно добавить, что низкий вес младенца непосредственно связан с вредными привычками его матери.

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