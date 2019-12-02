Нашли причину аномалии габсбургского подбородка

Слухи и так связывали этот феномен с "брачными предпочтениями" благородного рода. Ученые провели анализ и пришли к выводу, что проблема действительно заключается в инбридинге.

Генетическая опасность инцеста или инбридинга хорошо известна. И проблема подбородка семьи монархов действительно была следствием скрещивания родной крови, сообщает Annals of Human Biology.

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Габсбургская династия была одной из самых мощных во всей Европе, но осталась известна благодаря инбридингу, который в результате привел ее к падению,

– рассказывает исследователь Роман Вилас.

Инбридинг – это В случае с человеком, это скрещивание близких родственников между собой, в результате чего возникает потомство. Длительный инбридинг становится причиной физических аномалий или слабого здоровья у последующих поколений.

Как проводилось исследование

Ученые обратились к десяти независимым экспертам по челюстной хирургии. Специалисты пытались поставить диагноз представителям династии Габсбургов на основе 15 реалистично выполненных портретов.

Малейшие признаки нарушения развития челюсти были у Марии Бургундской, которая стала Габсбургом не путем рождения, а в результате брака с эрцгерцогом Максимилианом.



Аномалия династии Габсбургов

Наиболее ярко нарушение челюсти было выражено у наследственных Габсбургов: прогнатизм – у короля Испании и Португалии Филиппа IV, а гипоплазия – у его дочери Маргариты Австрийской, его племянника Карла I, а также последнего представителя испанской ветви династии Карла II. У последнего было настолько слабое здоровье, что он даже не смог оставить потомства.

Широкое семейное древо династии, которое охватывает более 20 поколений и 6000 человек, позволило подтвердить связь между проявлениями прогнатизма и степенью инбридинга. Также эта связь была и найдена и в гипоплазии, однако статистически оказалась верной лишь для двух Габсбургов из семи.

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