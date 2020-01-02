Нашли растение, которое успешно борется с раком

Экстракт медицинского растения антоцефалус кадамба в сочетании с красителями избирательно уничтожает опухолевые клетки. Для этого на него надо воздействовать инфракрасным светом.

Индийские ученые из Indian Institute of Technology обнаружили, что экстракт медицинского растения Антоцефалус кадамба в сочетании с красителями способен избирательно уничтожать клетки рака, пишет Nanoscale.

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При воздействии инфракрасного света происходит косвенная аутофагия путем синергической активации свободных радикалов кислорода.

Аутофагия – что это? Естественный процесс удаления из организма поврежденных клеток.

Как происходит лечение?

Свет активирует нанолипосомы, и это может быть эффективной стратегией повышения противоракового потенциала комбинированной терапии, как считают авторы исследования.



Антоцефалус кадамба может лечить от рака / adenium-doma.ru

Мы брали экстракт органического растворителя с Антоцефалус кадамба и потом проверяли этот экстракт на различных клеточных линиях, как здоровых, так и пораженных раком. Выяснили, что он избирательно уничтожает злокачественные клетки,

– рассказал Кумар Аравинд Ренган (Aravind Kumar Rengan), соавтор исследования.

Эта методика была проверена в лабораторных пробирках и на мышах. Отметим, что многие исследования на этой стадии показывали потрясающие результаты, но в дальнейшем оказывались неудачными. Поэтому пока рано говорить о том, как все это сработает на людях.

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