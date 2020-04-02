Нашли слабое место коронавируса – все дело в шипах

Влияние на белковые шипы коронавируса может помешать его распространению. Ученые изучили их структуру и выяснили, как вирус с их помощью прикрепляется к клеткам человека.

Команда ученых из Университета Миннесоты изучила структуру нового коронавируса и нашла его слабое место. Новые данные можно будет использовать для создания противовирусных препаратов, рассчитывают авторы работы. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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Вирус SARS-CoV-2 тесно связан с вирусом SARS, который вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Команда под руководством профессора Фань Ли разобралась, как мутации, изменившие белковую структуру SARS-CoV-2, позволили ему надежнее присоединяться к клеткам человека, чем его предшественнику.



Коронавирус мутировал несколько раз / unsplash.com

При инфицировании белковый шип на поверхности SARS-CoV-2 прикрепляется к белку-рецептору на поверхности клеток человека – в частности, клеток легких. Исследователи сравнивают это с попаданием ключа в замочную скважину.

Изучая особенности шипов SARS-CoV-2 и рецепторов человеческих клеток с помощью рентгена, Ли и его коллеги впервые обнаружили, что всего лишь несколько мутаций сделали молекулярный "гребень" шипа компактнее, чем аналогичная структура у возбудителя атипичной пневмонии. Это помогло SARS-CoV-2 надежнее прикрепляться к рецепторам, более эффективно инфицировать клетки человека и быстрее распространяться.

Предыдущая работа Ли показала, что SARS в свое время появился из-за одной конкретной мутации, которая дала ему возможность поражать человеческий организм. Для перехода SARS-CoV-2 от мышей к людям, очевидно, нужно было несколько мутаций.

В целом, это исследование может быть полезным в разработке стратегий борьбы с вирусом, основанных на том, как он связывается с рецепторами.

Откуда взялся вирус COVID-19?

Если коротко, то еще точно не знают. По-прежнему есть два подозреваемых – летучие мыши и панголины. Исследователи изучили два коронавируса, которые получили от панголинов. Один из них, как оказалось, тоже способен связываться с рецепторами человека, что могло сделать панголинов промежуточными носителями вируса. Также это может повлиять на появление новых коронавирусов в будущем.

Исследование поможет найти лекарства против COVID-10 / unsplash.com

Коронавирусы от панголинов ранее получила другая группа исследователей. Коронавирусы панголинов имели 85-92% геномного сходства с SARS-CoV-2. Однако специфических изменений, свойственных этому штамму, у них не было.

Выявление нескольких штаммов коронавируса у панголинов и их сходство с SARS-CoV-2 позволяет предположить, что панголины должны рассматриваться как возможные хозяева при появлении новых коронавирусов и не должны поступать в продажу, чтобы избежать передачи инфекции,

– отметили ученые.

Также пока не определено, когда вирус стал так легко передаваться от человека к человеку. Возможно, эта способность появилась еще до того, как он попал от животных к людям. Но она могла развиться и после того, как он уже какое-то время циркулировал среди людей.



Как отличить коронавирус от похожих инфекций / Инфографика 24 канала

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