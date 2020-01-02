Нашли способ повысить эффективность вакцины против туберкулеза

Вакцина против туберкулеза существует, однако она не слишком надежная – эта болезнь до сих пор является одной из самых распространенных причин смертности в мире.

Новое исследование выявило, что эффективность этой вакцины может значительно улучшиться благодаря изменению способа введения, сообщает Nature.

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Вакцина BCG существует уже около 100 лет и является одной из самых популярных в мире, но ее эффективность не стабильная.

Чтобы проверить, имеет ли значение метод введения этой вакцины, специалисты разделили колонию обезьян на шесть групп, которых прививали разными методами.

Поскольку обезьяны чрезвычайно чувствительны к туберкулезу, у всех животных, которых вакцинировали стандартной человеческой дозой, было постоянное воспаление легких, и среднее количество бактерий было немного меньшим, чем у тех, которых не прививали вообще.

Лучший результат продемонстрировала вакцина, сделанная внутривенно. В легких животных из этой группы практически не было бактерий туберкулеза, и лишь у одной обезьяны развилось воспаление легких.



Верхний ряд – вакцинация обычным способом. Нижний ряд – вакцинация внутривенно* / MedicalXpress

*3D ПЭТ КТ – сканирование легких обезьян. Красным и желтым цветом обозначено воспаление от туберкулезной инфекции.

Благодаря такому методу введения, препарат проходит кровотоком в легкие, лимфатические узлы и селезенку, благодаря чему заполняет Т-клетки до того, как ее бактерии ТБ его атакуют.

Но прежде чем проверить этот метод ведения вакцины на людях, исследователи должны убедиться в его безопасности и практичности.

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