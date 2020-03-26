Насколько точно диагностируют экспресс-тесты и нужно ли их иметь в каждом доме

Экспресс-тесты реагируют на антитела, которые появляются после пятого дня заболевания. Поэтому правильное исследование до появления симптомов, человек сможет пройти только в лаборатории.

Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал академик НАНУ, директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комисаренко.

Также по теме: В Украине почти 200 больных коронавирусом: ЦОС

По его словам экспресс-тесты и лабораторные тесты одинаково важны.

Академик НАНУ Сергей Комисаренко “Экспресс-тесты можно провести за короткое время, но они не являются быстрыми в детекции существования вируса. Они основаны на том, что при встрече с вирусом, наши тела начинают вырабатывать антитела, которые относятся к группе протеиноглобулинов. Они начинают появляться не очень быстро, примерно на 5, иногда на 8 день заболевания. То есть человек может быть недостаточно долго болен и тест будет отрицательным".

Однако, по его словам, экспресс-тесты также имеют преимущество перед лабораторными потому что, когда вирус исчезает, вторые уже не покажут, что человек болел этим вирусом, в отличие от быстрых тестов.

Комисаренко также рассказал, что в Британии уже разработали тесты, которые ничем не хуже лабораторных. Но пока в Украине их нет, люди смогут пройти диагностику только в лаборатории.



Разница между тестами на коронавирус / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.