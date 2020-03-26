Насколько точно диагностируют экспресс-тесты и нужно ли их иметь в каждом доме
Экспресс-тесты реагируют на антитела, которые появляются после пятого дня заболевания. Поэтому правильное исследование до появления симптомов, человек сможет пройти только в лаборатории.
Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал академик НАНУ, директор Института биохимии имени А. В. Палладина Сергей Комисаренко.
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По его словам экспресс-тесты и лабораторные тесты одинаково важны.
Однако, по его словам, экспресс-тесты также имеют преимущество перед лабораторными потому что, когда вирус исчезает, вторые уже не покажут, что человек болел этим вирусом, в отличие от быстрых тестов.
Комисаренко также рассказал, что в Британии уже разработали тесты, которые ничем не хуже лабораторных. Но пока в Украине их нет, люди смогут пройти диагностику только в лаборатории.
Разница между тестами на коронавирус / Инфографика 24 канала
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