Назвали болезнь, ускоряющую старение, независимо от возраста

Теломеры – считают индикаторами старости, но у больных они сокращаются независимо от возраста. Исследование может стать началом создания теста для диагностики и слежения за развитием болезни.

Группа ученых из Мексики доказала что сокращение теломеров (индикаторов старости) имеет связь с развитием Болезни Гентингтона.

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Теломеры, которые представляют собой своеобразные "наконечники" хромосом, также ассоциируют с биологическим возрастом.

Как проходило исследование

В исследовании приняли участие 206 человек, из которых 106 были здоровыми, а вторая группа участников – имели заболевание Гентингтона.

Болезнь Гентингтона – что это? Болезнь Гентингтона – это разрушительное нейродегенеративное заболевание. Шансы, что носитель передаст его кому-либо из своих детей, равны 50%. Болезнь Гентингтона – одно из самых распространенных неврологических болезней, вызванных мутацией одного гена. Черты этого заболевания отложения белкового агрегата в нервных клетках – присущие болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.



Болезнь нарушает психическое здоровье, когнитивные и моторные функции

Показательно, что среди участников исследования у 71 человека были клинические проявления болезни, а у остальных 35 человек – не наблюдали никаких симптомов.

Такая выборка позволила ученым отследить особенности состояния теломер в организме.

У здоровых людей контрольной группы, а также у добровольцев с диагнозом без внешних признаков, длина теломеров существенно не отличалась.

При этом у пациентов с прогрессирующей болезнью, теломеры были в среднем в полтора раза короче.



Теломеры содержат в себе около 90 % ДНК клетки

Важным является тот факт, что их сокращение не было связанно с возрастом пациентов.

Роль теломеров

Ученые предположили, что сокращение длины теломер происходит в клеточных изменениях организма, а не из-за наличия генетической мутации.

Исследователи планируют проверить такую гипотезу в следующих этапах исследования.

Выводы указывают на то, что сокращение теломер может стать биомаркером диагностики и течения болезни Гентингтона.

Пока заболевание неизлечимо, проявляется у людей среднего и пожилого возраста, влияет на психическое здоровье, когнитивные и моторные функции.

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