Назвали период, когда пары чаще всего изменяют

Израильские психологи назвали "возраст" супружеской неверности: период в отношениях, когда люди чаще всего изменяют друг другу.

Оказалось, кризис семи лет отношений характерен скорее для женщин – в период семи-десяти лет совместной жизни они чаще всего крутили романы на стороне. У мужчин этот период наступает позже – после 11 лет отношений, пишет The Journal of Sex Research.

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В исследовании участвовали 423 человека. У респондентов спросили, как они понимают верность и сколько раз были близки к измене или перешли черту.



Мужчины чаще изменяют после 11 лет отношений

Среди причин, сдерживающих от неверности, опрошенные назвали страх остаться в одиночестве, если партнер узнает об измене, моральные и религиозные нормы, мысли о чувствах любимого человека или детях.

Ранее ученые выяснили, что трудоголики изменяют чаще, чем лентяи.

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