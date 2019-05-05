Назвали пользу секса на первых свиданиях
Чтобы подогреть интерес потенциального партнера, мужчины и женщины играют в неприкасаемых. Как оказалось, не менее популярная и действенная стратегия флирта – прямолинейность.
Сайт знакомств IllicitEncounters опросил 2000 пользователей и выяснил, что больше половины мужчин и женщин (58% и 56%) начинали длительные отношения с секса на первом свидании.
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"Если после секса на первом свидании партнер потерял к вам интерес или начал осуждать, вы сделали себе подарок – избавили себя от этого человека", – написала колумнистка Metro Ребекка Рейд.
По ее словам, отношение к сексу – хороший "фильтр для отсеивания отбросов".
Недавно стало известно, что одержимость сексом более распространена, чем это ранее считалось. От этого расстройства страдают каждый 10 мужчина и каждая 12 женщина.
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