Назвали пользу секса на первых свиданиях

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Секс на первом свидании
Секс на первом свидании / pixabay.com

Чтобы подогреть интерес потенциального партнера, мужчины и женщины играют в неприкасаемых. Как оказалось, не менее популярная и действенная стратегия флирта – прямолинейность.

Сайт знакомств IllicitEncounters опросил 2000 пользователей и выяснил, что больше половины мужчин и женщин (58% и 56%) начинали длительные отношения с секса на первом свидании.

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"Если после секса на первом свидании партнер потерял к вам интерес или начал осуждать, вы сделали себе подарок – избавили себя от этого человека", – написала колумнистка Metro Ребекка Рейд.

via GIPHY

По ее словам, отношение к сексу – хороший "фильтр для отсеивания отбросов".

Недавно стало известно, что одержимость сексом более распространена, чем это ранее считалось. От этого расстройства страдают каждый 10 мужчина и каждая 12 женщина.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Психология Секс
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