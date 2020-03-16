Назвали популярные лекарства, которые могут повышать риск смерти при коронавирусе

Миллионы людей ежедневно принимают таблетки от повышенного артериального давления и диабета. Исследование показало, что они могут увеличивать тяжесть симптомов коронавируса. Но для подтверждения этих утверждений нужно больше исследований.

У людей с гипертонией и диабетом более высокий риск столкнуться с тяжелыми, а иногда и фатальными симптомами коронавируса не столько из их болезни, а из-за лекарств, которые они вынуждены принимать, об этом пишет авторитетный медицинский журнал Lancet.

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Речь идет о препаратах из класса ингибиторов ACЕ и блокаторов рецепторов ангиотензина.

Почему лекарства от давления и диабета ухудшают течение коронавируса?

Они меняют форму клеток человека таким образом, что коронавирусу легче их инфицировать. В результате, болезнь протекает тяжелее.

Только в Англии в прошлом году было выдано 65 миллионов рецептов на эти препараты. Они предназначены для лечения диабета или повышенного артериального давления, а от этих нарушений страдают сотни миллионов людей во всем мире.

Результаты исследования

Новое исследование показало, как коронавирус присоединяется к клеткам человека и инфицирует их. Оно было наблюдательным и является основой для будущих исследований. Ученые сообщили о существовании связи и выдвинули возможные объяснения.

Но это не повод отказываться от лекарств, если их не принимать, то риск умереть от высокого давления или диабета в разы выше, чем коронавируса.

Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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