Назвали продукты, которые снижают работоспособность

95 Читати новину українською
Назвали продукты, которые снижают работоспособность
Назвали продукты, которые снижают работоспособность / unsplash.com

Существует мнение, что для того, чтобы повысить работоспособность, необходимо съесть что-то сладкое. Но вместо этого немецкие и британские исследователи доказывают другое: после употребления сахара люди испытывают еще большую усталость и становятся более невнимательными.

Ученые изучили 31 исследование о связи между углеводами и физиологическими реакциями, пишет журнал Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Читайте также: Нездоровое питание приводит к больше смертей, чем курение и высокое давление

Всего в исследовании приняли участие 1260 взрослых. После проведенного анализа специалисты пришли к тому, что заявления о пользе сахара и повышении производительности необъективны.

По словам ученых, сахар, скорее всего, заставит чувствовать себя только хуже.

После употребления продуктов, содержащих сахар, человек не только не почувствует радости и прилива сил, но станет даже более вялым и менее бодрым. То есть, никакие триггеры удовольствия не переводят организм в более счастливое состояние.

via GIPHY

В исследованиях участвовали здоровые люди, поэтому существует вероятность, что люди со значительным расстройством психологического состояния могут чувствовать себя по-разному.

Вывод ученых: употребление продуктов, содержащих сахар, снижает работоспособность.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Пасха в Украине 2019: дата и традиции
сегодня
33589
Теги: Здоровье Новости Здоровье исследования Психология Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
5 апреля 19:30 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 562
МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
3 апреля 11:01 МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
Євгенія Мазур 626
Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
2 апреля 20:02 Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
Євгенія Мазур 839
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
2 апреля 10:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 6557
Все о лимфоме: основные симптомы, лечение и профилактика
1 апреля 21:41 Все о лимфоме: основные симптомы, лечение и профилактика
Олександр Бевза 9161
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук