Назвали продукты, которые снижают работоспособность

Существует мнение, что для того, чтобы повысить работоспособность, необходимо съесть что-то сладкое. Но вместо этого немецкие и британские исследователи доказывают другое: после употребления сахара люди испытывают еще большую усталость и становятся более невнимательными.

Ученые изучили 31 исследование о связи между углеводами и физиологическими реакциями, пишет журнал Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

Читайте также: Нездоровое питание приводит к больше смертей, чем курение и высокое давление

Всего в исследовании приняли участие 1260 взрослых. После проведенного анализа специалисты пришли к тому, что заявления о пользе сахара и повышении производительности необъективны.

По словам ученых, сахар, скорее всего, заставит чувствовать себя только хуже.

После употребления продуктов, содержащих сахар, человек не только не почувствует радости и прилива сил, но станет даже более вялым и менее бодрым. То есть, никакие триггеры удовольствия не переводят организм в более счастливое состояние.

В исследованиях участвовали здоровые люди, поэтому существует вероятность, что люди со значительным расстройством психологического состояния могут чувствовать себя по-разному.

Вывод ученых: употребление продуктов, содержащих сахар, снижает работоспособность.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.