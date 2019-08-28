Назвали простой секрет долголетия

Распространенное представление о том, что позитивный настрой продлевает жизнь, доказано во многих научных исследованиях. Правда, в большинстве таких работ возникает множество вопросов — от критериев отбора участников до научности метода, с помощью которого авторы измеряют их оптимизм.

Ученые из Бостона и Гарварда еще раз исследовали эту тему на двух больших выборках, в совокупности количество участников составляло 71 тысячу, информирует PNAS.

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В исследовании приняли участие 69 тысяч женщин в возрасте от 58 до 86 лет и почти полторы тысячи мужчин в возрасте от 41 до 90 лет.

Несмотря на то, что уровень оптимизма у женщин и мужчин измеряли разными методами, результаты обоих исследований хорошо взаимодействуют друг с другом.

Затем ученые подсчитали, как баллы на шкале оптимизма связанные с шансом дожить до 85 лет.

Наиболее оптимистичные женщины жили в среднем на 15% дольше, чем самые пессимистичные, у мужчин эта разница составила около 11%.

После этого исследователи поочередно включали в свою модель различные факторы: возраст, семейное положение, уровень образования, состояние здоровья, а также употребление алкоголя, курение и другие элементы образа жизни.

У женщин-оптимисток на 50% больше шансов дожить до своего 85-летия по сравнению с пессимистами.

У мужчин этот показатель достиг 70%.

По словам ученых, "оптимизм действует как психологический ресурс, который способствует долголетию". Но что именно позволяет оптимистам жить дольше, не может быть подтверждено исследованием.

Наиболее вероятная гипотеза – это умение управлять стрессом, который, согласно сериями независимых исследований, как раз и наносит вред здоровью. Кроме того, оптимисты в принципе ведут более здоровый образ жизни – они чаще и активнее двигаются и больше занимаются спортом.

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