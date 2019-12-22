Назвали самый полезный вид кофе

Кофе – полезный напиток. Он обладает способностью защищать от болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, помогает избавиться от лишнего веса и снижает риски диабета. Но какой тип кофе следует пить, чтобы получить пользу для здоровья: эспрессо, американо или капучино?

Ученые провели исследования и обнаружили, что полезнее всего пить – фильтр-кофе.

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Как готовится фильтр-кофе

Фильтр-кофе готовится с использованием бумажных фильтров, в частности пуровера и кемекса.

Этот вид напитка наиболее популярный в Скандинавии и Америке. Готовят фильтр-кофе в капельной кофеварке: зерна среднего или грубого помола засыпают в специальный фильтр и обдают горячей водой. Подают напиток в больших кружках по 200-220 мл.



Пуровер – метод заваривания кофе, который делает кофе безопасным и полезным для организма человека / Фото: Unsplash

Ученые также отмечают, что две-три чашки кофе снижают риск развития диабета второго типа на 60%.

Все благодаря тому, что кофе обладает антиоксидантным действием. Кроме того, фильтровальная бумага удерживает дитерпины – молекулы, влияющие на уровень сахара в крови.

А вот заваренный кофе, который готовится путем подогрева кофейных зерен на огне, не является полезным для здоровья человека.



Заваренный кофе не приносит пользы человеку / Фото: Unsplash

Для разграничения риска диабета заваренного и отфильтрованного кофе была использована новая методика – метаболомика – метод исследования химического состава тканей и жидкостей человеческого организма.

Метаболомика позволяет идентифицировать концентрацию конкретных молекул в крови из данной пищи или напитка и использовать это как объективное измерение потребления, так как традиционные опросы могут давать ложные результаты.