Назвали симптом, который свидетельствует о будущих проблемах с сердцем
Быстрая утомляемость не только сигнализирует о приближении старости, но и является ранним признаком серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой в будущем.
Ученые из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе провели анализ исследование, в котором приняли участие 625 человек, говорится на MedicalXpress.
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Средний возраст участников составил 68 лет.
Все участники должны были пройти тест: в течение пяти минут прогуляться на беговой дорожке со скоростью 2,4 километра в час.
Ученые оценивали "уровень утомляемости" у добровольцев.
Исследователи заявили, что люди с высшим сердечно-сосудистым риском чаще сообщали о том, что быстро уставали.
Особенно жаловались на повышенную утомляемость добровольцы с ожирением и высоким кровяным давлением. Такой признак может быть ранним симптомом развития инфаркта у пожилых людей.
По словам ученых, для профилактики дальнейшего развития заболеваний необходимо придерживаться правильного образа жизни, сбалансировано и полноценно питаться, не увлекаться вредной едой, а также не забывать об умеренной физической активности.
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