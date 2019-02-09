Назвали скрытые симптомы инсульта

Ученые считают, что скрытым признаком инсульта может быть невнимательность и потеря хода мыслей.

Болезнь сосудов головного мозга является одним из наиболее распространенных неврологических расстройств в пожилом возрасте. Инсульт возникает из-за изменения кровотока мозга, начавшегося из-за развития сосудистой слабости. Заболевание сложно диагностировать без аппарата МРТ, пишет Neurobiology of Aging.

"Наша работа показывает, что часто люди с высоким риском инсульта не могли сосредоточиться на конкретном задании, поставленном им в рамках нейропсихологического теста. Если человек замечает рассеянный состояние – это повод для срочного обращения к врачу", – рассказал автор исследования Аян Дей.



Людям, испытывающим рассеянность срочно нужно к врачу / / pixabay.com

Ученые доказали свою теорию, проведя исследование при участии 54 добровольцев от 55 до 80 лет с одним из факторов, который увеличивал вероятность развития инсульта: апноэ, курение, высокий уровень холестерина и давление. Заболевание сосудов диагностировалось с помощью сканирования сосудов мозга и белого вещества на аппарате МРТ.

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