Назвали смертельную опасность алкоголя для женщин

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Назвали смертельную опасность алкоголя для женщин
Назвали смертельную опасность алкоголя для женщин / unsplash.com

Все мы знаем о вреде алкоголя на организм человека. Австралийские ученые из университета Флиндерса убеждают, что потребление алкоголя может быть смертельно опасным именно для женщин, ведь такие напитки могут вызвать рак.

Ученые провели исследование среди женщин. Оно показало, что большинство из них не знают, что долговременное влияние спиртных напитков связано с раком груди, пишет MedicalExpress.

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Многие женщины во время опросов заявляли, что алкоголь полезен: по их мнению, в небольших дозах он поддерживает здоровье сердца.

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По словам ученых, не у всех женщин, потребляющих алкоголь, развивается рак груди. Однако наиболее рискованно употреблять крепкие напитки женщинам от 45 до 64 лет. Они находятся в зоне наивысшего риска заболеваемости раком груди.

С каждыми 10 граммами алкоголя ежедневно риск онкологических заболеваний груди повышается на 10%.

По данным Института рака, каждая 7-8 женщина имеет проблемы с грудными железами.

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Теги: Алкоголь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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