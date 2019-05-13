Назвали способ, который снижает риск сердечной недостаточности на 40%

Ученые из медицинской школы Уэйк Форест пришли к выводу, что диета DASH снижает риск развития сердечной недостаточности на 40%. Этот способ, по словам экспертов, является более эффективным, чем прием лекарств.

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетологический подход к лечению гипертонии) – это режим питания, который разрабатывался специально для снижения кровяного давления при гипертонии.

Читайте также: Убийца №1: назвали главную причину преждевременной смерти

Чтобы проверить положительное влияние DASH, специалисты изучили данные за 13 лет почти 4,5 тысячи человек из разных этнических групп, пишет MedicalXpress.

В начале исследования возраст участников варьировался от 45 до 84 лет, они не имели сердечно-сосудистых заболеваний.

Добровольцы отвечали на 120 вопросов о своих пищевых привычках, размерах порции и частоте употребления тех или иных продуктов и напитков. Участников разделили на пять групп, основываясь на том, насколько близко их привычки питания соответствуют диете DASH.

DASH – что это? Это диета, в основе которой лежит употребление фруктов, овощей, орехов, цельного зерна, домашней птицы, рыбы и нежирных молочных продуктов при одновременном снижении потребления соли, красного мяса, кондитерских изделий и сладких напитков. Эта система питания похожа на средиземноморскую диету, но отличается рекомендациейупотреблять молочные продукты и исключить алкоголь.

Риск сердечной недостаточности в пяти группах не варьировался, но он существенно менялся для людей в возрасте до 75 лет.

Эксперимент показал, что люди из группы, которая была наиболее приближенной к диете DASH, имели на 40% более низкий риск развития болезни, чем люди с наименее соответствующей диете группы.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.