Назвали способ, который снижает риск сердечной недостаточности на 40%

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Как снизить риск сердечной недостаточности на 40%
Как снизить риск сердечной недостаточности на 40% / picotar.pw

Ученые из медицинской школы Уэйк Форест пришли к выводу, что диета DASH снижает риск развития сердечной недостаточности на 40%. Этот способ, по словам экспертов, является более эффективным, чем прием лекарств.

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетологический подход к лечению гипертонии) – это режим питания, который разрабатывался специально для снижения кровяного давления при гипертонии.

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Чтобы проверить положительное влияние DASH, специалисты изучили данные за 13 лет почти 4,5 тысячи человек из разных этнических групп, пишет MedicalXpress.

В начале исследования возраст участников варьировался от 45 до 84 лет, они не имели сердечно-сосудистых заболеваний.

Добровольцы отвечали на 120 вопросов о своих пищевых привычках, размерах порции и частоте употребления тех или иных продуктов и напитков. Участников разделили на пять групп, основываясь на том, насколько близко их привычки питания соответствуют диете DASH.

 
DASH – что это?

Это диета, в основе которой лежит употребление фруктов, овощей, орехов, цельного зерна, домашней птицы, рыбы и нежирных молочных продуктов при одновременном снижении потребления соли, красного мяса, кондитерских изделий и сладких напитков. Эта система питания похожа на средиземноморскую диету, но отличается рекомендациейупотреблять молочные продукты и исключить алкоголь.

Риск сердечной недостаточности в пяти группах не варьировался, но он существенно менялся для людей в возрасте до 75 лет.

via GIPHY

Эксперимент показал, что люди из группы, которая была наиболее приближенной к диете DASH, имели на 40% более низкий риск развития болезни, чем люди с наименее соответствующей диете группы.

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Теги: исследования Лечение Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Сердечно-сосудистые заболевания
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