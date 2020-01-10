Назвали три хронических заболевания, которые особо опасны зимой

Зима, из-за неблагоприятной погоды, создает серьезные испытания для человеческого организма. Но существуют три болезни, которые являются особо опасными в это время года.

Астма

Одной из самых коварных болезней, представляющих угрозу зимой, является астма, констатируют эксперты Healthy. Люди, у которых зимой начинают возникать хрипы и одышка, должны быть очень осторожными. Резкое падение температуры при переходе от теплого помещения на холодный воздух может привести у них к онемению языка и чувству отека шеи, а через некоторое время – и к возникновению бронхоспазма.

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Что делать? По мнению специалистов, в морозы астматикам лучше оставаться дома и принимать соответствующие лекарства для улучшения состояния.

Артрит

Еще одно заболевание, которое обостряется зимой – артрит, он вызывает боль в суставах. В это время года снижается физическая активность людей и повышается риск простудных инфекций, которые способствуют воспалению. Все это усиливает вероятность артрита, который очень сильно усложняет повседневную жизнь.



Зимой могут обостряться многие болезни \ unsplash.com

Что делать? Зимой очень важно тепло одеваться, поддерживать физическую активность и соблюдать все профилактические меры, направленные против ОРВИ.

Сердечно-сосудистые заболевания

Соблюдать повышенную осторожность зимой должны и люди с проблемами сердца. В это время года повышается вероятность сердечного приступа. Это связано с тем, что низкая температура повышает кровяное давление, в результате чего увеличивается нагрузка на сердце.

Что делать? Медики советуют отказаться от употребления кофеина, алкоголя, а также бросить курить. Следует отдавать предпочтение теплым напиткам и пище, богатой полезными веществами.

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