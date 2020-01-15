Назвали вероятную причину, почему Бетховен мог потерять слух

Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен мог потерять слух в результате отравления свинцом, из-за злоупотребления вином.

Ученые из Падуанского университета описывают случай 64-летней пациентки, которая обратилась к врачам с жалобами на боль в животе, общую слабость и потерю слуха. Ее симптомы совпадали с теми, от которых страдал Бетховен, пишут исследователи.

Также на тему: Алкогольное отравление: как распознать и что делать

Недомогание женщины объяснялось высоким содержанием свинца в организме: пациентка годами готовила на старой сковороде, в которой стерся керамический слой. Наблюдая за состоянием женщины, врачи пришли к выводу, что и болезнь Бетховена можно объяснить отравлением.



Бетховен мог отравиться свинцом в вине \ autogear.ru

Как мог отравиться Бетховен?

Как предполагают врачи, композитора подвела тяга к вину. Во времена Бетховена вино содержало большое количество свинца. Частично из тяжелого металла был сделан и бокал, из которого пил Бетховен.

Бетховен начал терять слух в 25 лет. Сначала у него развился тинитус-воспаление среднего уха, которое приводит к постоянному звону в ушах. Композитор полностью оглох, когда ему было чуть более 40 лет.

Что стало причиной глухоты Бетховена, точно неизвестно до сих пор. Ученые выдвигали различные гипотезы: тиф, сифилис, аутоиммунные расстройства (такие, как системная красная волчанка) и даже привычка окунать голову в холодную воду, чтобы не заснуть.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.