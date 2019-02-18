Назвали вкусный продукт, который уменьшает риск заболеваний сердца

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Черный шоколад снижает риск заболеваний сердца
Черный шоколад снижает риск заболеваний сердца / stocksnap.io

Американские ученые из Института питания доказали пользу шоколада для здоровья людей. Именно черный шоколад может уменьшить риск заболеваний сердца.

Ученые проанализировали пять исследований, в которых приняли участие 575 тысяч человек, пишет Express.

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Они обнаружили, что употребление 28 грамм черного шоколада снижает риск сердечной недостаточности на 17%.

Это связано с флавоноидами – природными соединениями, содержащимися в какао, Они усиливают здоровье кровеносного сосуда и помогают уменьшить воспаление.

Одно из исследований подтверждает, что употребление шоколада помогает избежать развития такого опасного сердечного заболевания, как мерцательная аритмия (перебои сердечного ритма).

Чорний шоколад зменшує ризик хвороб серця
Черный шоколад снижает риск заболеваний сердца

Люди, которые употребляют от двух до шести порций горького шоколада в неделю, меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с теми, кто употреблял этот продукт не реже одного раза в месяц.

По словам ученых, из-за содержания калия и магния шоколад способствует улучшению работы кровеносных сосудов и предотвращает образование тромбов. Эксперты советуют употреблять черный шоколад людям, которые имеют проблемы с давлением.

Регулярное употребление черного шоколада может улучшить настроение и память.

Несмотря на полезные свойства шоколада, не стоит забывать и о норме потребления. Исследователи советуют есть не более 1/3 плитки шоколада в неделю. Также рекомендуют выбирать только качественный черный шоколад.

via GIPHY

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Теги: Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания Профилактика заболеваний
Источник: 24 Канал
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