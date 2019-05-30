Названа причина смерти миллионов людей до 2050 года

Реки по всему миру имеют высокий уровень содержания антибиотиков. Поэтому ученые прогнозируют, что эти лекарства до 2050 года могут убить миллион человек.

Ученые из Йоркского университета изучили образцы рек, протекающих на территории 72 стран, пишет Independent.

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Они изучили на содержание 14 широко используемых антибиотиков.

Следы антибиотиков эксперты обнаружили в 65 из 72 рек.

По убеждению исследователей, наиболее неблагоприятная ситуация в странах Азии и Африки. В частности, в Бангладеш концентрация антибиотиков в реке превышает допустимый уровень в 300 раз.

Как антибиотики попадают в реки?Остатки антибиотиков попадают в водные артерии по канализации вместе с отходами.

Это, по прогнозированию опасаются ученые, может привести к зарождению "супербактерий", которые будут устойчивы к воздействию лекарств. А это может привести к смерти миллионов людей до 2050 года.

Ученые наблюдали за концентрацией метформина – препарата, используемого для лечения диабета – около 500 нанограммов на литр.

Если человек выпил бы два литра этой воды, то он получил бы миллионную суточную дозу препарата.

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