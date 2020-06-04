Не только коронавирус: на Буковине вспышка еще одной инфекции
В Черновицкой области кроме коронавируса вспыхнула еще одна опасная инфекция. В этом году коклюшем заболели в 13 раз больше людей, чем в прошлом.
За 4 месяца 2020 года в области зафиксировали 79 случаев. За этот же период 2019 года коклюш диагностировали лишь у 3 человек, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
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Заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук подчеркнула, что такая вспышка заболевания произошла из-за отказа от прививок. Пандемия коронавируса только обострила проблему.
В некоторых районах всего 10% вакцинированных детей, в остальных 24%. Прививку от коклюша детям делают в первый год жизни, всего в это время нужно сделать четыре дозы вакцины.
В марте в области приостановили плановую вакцинацию из-за эпидемии коронавируса. Но в апреле ее восстановили, поэтому родителям стоит обратиться к педиатрам или семейным врачам относительно прививок. Все вакцины в области есть,
– отметила Мария Полищук.
Календарь профилактических прививок
Почему люди отказываются от вакцинации
- Дезинформации и фейки, которые распространяют сторонники теории заговоров о вреде иммунизации.
- Плохая осведомленность медиков, которые не могут объяснить пациентам важности прививок.
- Вмешательство политиков, которые часто спекулируют на теме вакцинации населения.
- Активное обсуждение побочного действия вакцин и замалчивание пользы.
- Отсутствие критического мышления и низкий уровень знаний населения.