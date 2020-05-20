Не вакцинация: объяснили, почему возникает редкая форма аутизма

Сотрудничество между учеными из Медицинского университета Южной Каролины и клиницистами из Гринвудского генетического центра позволило получить новые данные о том, как один ген может регулировать развитие мозга.

В статье, которую опубликовали в medicalxpress, исследователи связали дефект гена MEF2C у мышей с проблемами, которые есть у пациентов генетического центра.

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У них наблюдается редкая форма аутизма, названная синдромом гаплонедостатности MEF2C. По сути, один из двух генов MEF2C в каждой клетке не функционирует, а одной нормальной копии недостаточно, чтобы регулировать развитие мозга в правильном направлении.

Аутизм – что это? Особое развитие нервной системы. Вследствие него человек испытывает трудности с социализацией в обществе, а также общении и взаимодействии с другими людьми.

Доктор Кристофер Коуэн, глава кафедры неврологии, в лаборатории которого проводилось исследование, отмечает, что результаты работы открывают новые перспективы для лечения.

Мы знаем о проблеме. У людей вдвое меньше MEF2C, чем нужно. Следовательно, с точки зрения терапии, я думаю, это открывает много интересных дверей. Мы можем подумать о способах доставки большего количества MEF2C в мозг во время критических периодов развития,

– сказал он.

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