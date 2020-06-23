Американское онкологическое общество выпустило новое руководство по диете и физической активности для профилактики рака. В документ были внесены изменения, которые обусловлены научными открытиями последних лет.

Изменения коснулись всех частей рекомендаций, которые опубликовали в American Cancer Society.

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Физическая активность

Ранее американские онкологи рекомендовали 150 минут умеренной физической нагрузки или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю. Сейчас они указывают на необходимость увеличения нагрузки: до 150-300 минут или 75-150 минут в неделю соответственно. Желаемое количество минут физической активности в неделю – 300.

Питание

Ранее онкологи рекомендовали придерживаться здоровой, преимущественно растительной, диеты, которая помогает поддерживать здоровый вес. Они советовали избегать красного и переработанного мяса, есть не меньше 2,5 порций фруктов или овощей, выбирать цельнозерновые, а не рафинированные продукты.



Правильное питание – хорошая профилактика рака / Фото unsplash

Сейчас рекомендации делают акцент на здоровых патернах питания.

Нет ни одного продукта или даже группы продуктов, которые бы помогали значительно снизить уровень риска развития рака. Современные научные данные поддерживают переход от привязки к определенным питательным веществам к более целостным концепциям диетических паттернов,

– рассказала Лора Маркоф, вице-президент Американского онкологического общества.

Здоровые паттерны включают продукты, которые богаты питательными элементами, в количествах, позволяющих поддерживать здоровый вес. Они содержат много различных фруктов и овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов. Противоречат здоровым патернам красное и переработанное мясо, сладкие напитки, ультрапеработанные продукты.

Алкоголь

Изменились рекомендации по поводу алкоголя. Ранее считалось, что его нужно ограничивать: до одной стандартной порции в день для женщин и двух для мужчин. Сейчас к этой рекомендации добавилось указание, что от алкоголя лучше полностью отказаться.