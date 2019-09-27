Не я эту войну начала, но я ее закончу – Скалецкая о конфликте в Минздраве
Новоназначенная министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала конфликт в Минздраве.
Глава Минздрава назвала конфликт "внутренней ссорой" и заверила, что ситуация никак не повлияет на эффективность ее работы.
Читайте также: Скандал в Минздраве: угрожает ли Скалецкая реформам Супрун и ее команде
Министр утверждает, что в Минздраве "будет проводится" аудит. И по его результатам "лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие – на выход".
Она также утверждает, что ей непонятно, почему "чиновники давят политическими средствами":
"В этом меня поддержал премьер-министр".
Ситуацию в Минздраве министр называет "внутренней ссорой" между одним из ее заместителей и частью коллектива ведомства.
И убеждает, что это не повлияет на то, чтобы "скорая доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем, гражданам не о чем беспокоиться.
"Странно, правда, что я узнаю о проблемах через Facebook (кстати как и о приглашении на встречу с коллективом), а не во время рабочих совещаний или личного сообщения", отметила руководительница.
Она также заверила, что несет "персональную ответственность перед народом Украины, президентом, парламентом и правительством".
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.