Не я эту войну начала, но я ее закончу – Скалецкая о конфликте в Минздраве

Новоназначенная министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала конфликт в Минздраве.

Глава Минздрава назвала конфликт "внутренней ссорой" и заверила, что ситуация никак не повлияет на эффективность ее работы.

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Министр утверждает, что в Минздраве "будет проводится" аудит. И по его результатам "лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие – на выход".

Зоряна Скалецкая "Не я эту войну начала, но я ее закончу. Встреча с коллективом будет. Так же, как и в первый день моей работы, когда я собрала всех и спросила насущные задачи, что скорее необходимо. Общаюсь со всеми, прислушиваюсь, работаем совместно".

Она также утверждает, что ей непонятно, почему "чиновники давят политическими средствами":

"В этом меня поддержал премьер-министр".

Ситуацию в Минздраве министр называет "внутренней ссорой" между одним из ее заместителей и частью коллектива ведомства.

И убеждает, что это не повлияет на то, чтобы "скорая доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем, гражданам не о чем беспокоиться.

"Странно, правда, что я узнаю о проблемах через Facebook (кстати как и о приглашении на встречу с коллективом), а не во время рабочих совещаний или личного сообщения", отметила руководительница.

Она также заверила, что несет "персональную ответственность перед народом Украины, президентом, парламентом и правительством".

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