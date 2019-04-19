Не пастила и сухофрукты: какие сладости полезны для зубов

Сладости, которые имеют в твоем составе сахар, плохо влияют на состояние зубов. А при постоянном употреблении это приводит к возникновению кариеса.

Стоматолог Ольга Быстрова рассказала, как определенные виды сладостей влияют на зубы.

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1. Печенье, сушки, булки, тортики, пирожные и другие хлебобулочные изделия

При пережевывании превращаются в вязкую и липкую массу, которая прочно прилипает к зубам и задерживается на них надолго. Кроме того, это простые углеводы. Их переваривание (расщепление) начинается в полости рта. При этом образуются различные кислоты.

Длительное нахождение остатков такой пищи в полости рта способствует устойчивому снижению pH (закислению). Это и создает благоприятные условия для развития кариеса.

2. Леденцы, карамель, конфеты на палочках, чупа-чупсы

Эти сладости слишком долго находятся в ротовой полости. На рассасывание таких сладостей уходит иногда и 15 и 30 минут. Далее схема такая же – длительное снижение pH большое количество кислот, кариес.

Кроме того сосательные конфеты почти на 100% состоят из сахара. По сути, карамель – это вареный сахар, который не полезен не только для зубов, но и для всего организма.

3. Шоколадные конфеты

Они превращаются в липкую и вязкую массу при пережевывании и содержат сахар. Поэтому обычные шоколадки и шоколадные конфеты точно также не полезны для зубов.

Сухофрукты и пастила для зубов тоже не являются полезными сладостями. Ибо хотя и содержат "фруктовый, природный, натуральный сахар", но по факту это все равно простые углеводы, при пищеварении которых образуются кислоты, которые приводят к кариесу. Кроме того, они липкие, прилипают к зубам и задерживаются на них надолго.

Самым полезным среди сладостей есть горький шоколад без сахара. Какао бобы содержат теобромин. Ученые установили, что это вещество выступает проводником кальция в эмаль. Буквально помогает эмали "насытится" кальцием.

Стоматолог советует употреблять сладости в меру и без фанатизма.

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