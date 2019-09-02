Не переедайте: как правильно отказываться от еды

Отказывать людям иногда бывает сложно, ведь ваша половинка/мама/бабушка готовили весь день, а вы пришли с работы или учебы, или отмечаете важное событие и не просите добавки. Так может сложиться впечатление, что еда невкусная или же у вас проблемы со здоровьем.

Диетолог Альбина Комиссарова посоветовала, что делать, чтобы ваше "нет" не превратилось в длительную дискуссию.

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1. Не нужно заявлять о своей диете, этим вы еще больше привлечете внимание



2. Не сидите с пустой тарелкой

На любом мероприятии найдется что-то, что вам съесть. Но если нет продуктов, которые вы любите, то хотя бы что-то положите в тарелку, иначе будет казаться, что вы объявили голодовку.



Во время застолья положите что-нибудь себе на тарелку

3. Не оправдывайтесь, почему вы ничего не едите

Не стоит говорить:

"Мне нельзя говядину, я свои 75 граммов уже съела".

"Ненавижу рыбу".

"Молоко – это вредно, вы не знали?!"

"Фу, майонез".

Вместо этого говорите:

"Спасибо, я уже наелся".

"Спасибо, я чуть позже возьму".

"Да, конечно, сейчас это доем".

"Спасибо, обязательно попробую".

"Можно я возьму домой?"(Если дело касается торта и пирожных)

Вас никто не обязывает есть, но согласие работает лучше возражения. Никто не будет следить, взяли ли вы то, что обещали.

4. Выскажите положительную эмоцию

Если вариантов отказаться нет – день рождения в офисе, мама / ребенок угощает и тд, то возьмите немного и сразу выразите эмоцию "как вкусно", и тому подобное – это лучший вариант.

Не нужно сразу же рассказывать "ой, мне такое нельзя", "придется есть торт", "начну диету с понедельника". Просто возьмите себе немного и все.

Отказаться от алкоголя проще всего: будьте за рулем или говорите, что вам нельзя.

Не стоит переедать, если вы почувствовали, что наелись.

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