Не переедайте: как правильно отказываться от еды
Отказывать людям иногда бывает сложно, ведь ваша половинка/мама/бабушка готовили весь день, а вы пришли с работы или учебы, или отмечаете важное событие и не просите добавки. Так может сложиться впечатление, что еда невкусная или же у вас проблемы со здоровьем.
Диетолог Альбина Комиссарова посоветовала, что делать, чтобы ваше "нет" не превратилось в длительную дискуссию.
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1. Не нужно заявлять о своей диете, этим вы еще больше привлечете внимание
2. Не сидите с пустой тарелкой
На любом мероприятии найдется что-то, что вам съесть. Но если нет продуктов, которые вы любите, то хотя бы что-то положите в тарелку, иначе будет казаться, что вы объявили голодовку.
Во время застолья положите что-нибудь себе на тарелку
3. Не оправдывайтесь, почему вы ничего не едите
Не стоит говорить:
- "Мне нельзя говядину, я свои 75 граммов уже съела".
- "Ненавижу рыбу".
- "Молоко – это вредно, вы не знали?!"
- "Фу, майонез".
Вместо этого говорите:
- "Спасибо, я уже наелся".
- "Спасибо, я чуть позже возьму".
- "Да, конечно, сейчас это доем".
- "Спасибо, обязательно попробую".
- "Можно я возьму домой?"(Если дело касается торта и пирожных)
Вас никто не обязывает есть, но согласие работает лучше возражения. Никто не будет следить, взяли ли вы то, что обещали.
4. Выскажите положительную эмоцию
Если вариантов отказаться нет – день рождения в офисе, мама / ребенок угощает и тд, то возьмите немного и сразу выразите эмоцию "как вкусно", и тому подобное – это лучший вариант.
Не нужно сразу же рассказывать "ой, мне такое нельзя", "придется есть торт", "начну диету с понедельника". Просто возьмите себе немного и все.
Отказаться от алкоголя проще всего: будьте за рулем или говорите, что вам нельзя.
Не стоит переедать, если вы почувствовали, что наелись.
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