Не стыдно: из-за чего не следует волноваться перед визитом к гинекологу

Визит к гинекологу – это прежде всего медицинская процедура. Многие женщины всерьез готовятся к тому, чтобы раздеться перед врачом – делают эпиляцию, ждут окончания менструации. А зря!

Ни один врач не посмотрит на вас косо, если вы придете непобритой или во время критических дней.

Лина Натан – доктор медицины, акушерка-гинеколог, специалист медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе приводит перечень ситуаций, которые на самом деле никоим образом не волнуют гинеколога во время вашего визита.

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Менструация

Если вы записались на прием к врачу заранее и визит совпал с менструацией – не проблема. Большинство врачей привыкли к этому, и единственный минус – цитологический мазок может оказаться не достаточно точным и может потребоваться дополнительный анализ.

Во всем остальном менструация никак не помешает осмотру.

Волосы на теле

Вы можете стесняться волос на теле, но гинеколога это абсолютно никак не беспокоит.

"Пациенты всегда вспоминают о том, что они не побрились. Я не замечаю этого. Меня больше интересует здоровье пациентки. Женщинам не нужно объяснять, почему они не побрились или не сделали эпиляцию", – отмечает гинеколог.

Запах

Наше тело имеет запах. Когда мы потеем, нервничаем, запах выделяется с потом сильнее. В области гениталий в том числе. Вы не удивите этим врача, поэтому не стоит так переживать.

Конечно, не очень хорошо приходить на прием сразу после тренировки или тогда, когда не принимали душ несколько дней, в остальных случаях – вы не смутите врача.

Половая жизнь

Гинекологи обычно спрашивают о сексуальной жизни, количестве партнеров и методах контрацепции. И если вам приходится рассказывать о том, что вы стабильно имеете несколько половых партнеров – это может быть неудобно. Но вы должны понимать, что врач не может вас осуждать (а если попытается это сделать, это знак, что врача лучше сменить).

Рассказывать такую информацию необходимо для того, чтобы гинеколог мог убедиться, что вы используете лучшие методы предупреждения инфекций, передающихся половым путем.



Говорить с гинекологом следует откровенно

Выделения

Многие девушки убеждены, что большинство времени должны оставаться "сухими", за исключением секса. Но выделения – это естественно, их интенсивность меняется в зависимости от цикла

Гинеколог знает об этом, и именно изменения в выделениях могут указать на определенные нарушения в работе женского организма.

Пирсинг или татуировки

Иногда женщины говорят, что не хотят чтобы их осматривали, потому что у них татуировки или пирсинг в интимной зоне.

Наличие пирсинга или тату в районе вульвы может приводить к инфекциям или аллергическим реакциям, поэтому важно регулярно проходить осмотр у гинеколога.

Сухость влагалища или низкое сексуальное влечение

Об этом может быть неудобно говорить, но отбросьте застенчивость. Сухость и низкое сексуальное влечение может задеть людей всех возрастов. Поэтому не стоит стыдить себя мыслями, что вы слишком молоды для подобных проблем, а лучше обратитесь за помощью.