Необходимый белок и кальций: как менять рацион с возрастом
Глупо отрицать тот факт, что с возрастом организм человека меняется, а определенные его функции не работают так, как в молодом возрасте. Следовательно, рацион должен тоже меняться. Что следует добавить к своему ежедневному питанию, почему необходим витамин B12 и сколько калорий следует потреблять.
Исследования свидетельствуют о необходимости белка в рационе. Поэтому если вы хотите оставаться здоровыми, следует скорректировать свое меню.
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Необходим белок
С возрастом мы теряем мышечную массу – это обычный природный процесс. Добавление большего количества белка в пищу может помочь поддерживать мышечную массу в тонусе.
Молодым людям рекомендуют потреблять в день по 0,8 грамма белка на килограмм веса, а людям старше 65 лет – по 1-1,2 грамма.
Белок содержится не только в мясе, птице и морепродуктах, а также в бобовых, орехах и даже в крупах.
Орехи – источник белка
Калории
Поскольку с возрастом мышечная масса уменьшается, обмен веществ, соответственно, замедляется. Соответственно, и потреблять калорий нужно меньше.
После 40 лет потребление калорий стоит снижать примерно на 10% в десятилетие,
– отмечают диетологи.
Получается, если в 40 лет человеку нужно 2000 калорий в день, то в 70 ему понадобится всего 1400 калорий.
Витамин В12
Это важный питательный элемент, который способствует правильной работе нервной системы, клеточного метаболизма и образованию эритроцитов. С возрастом необходимость потребления этого витамина увеличивается.
Взрослым рекомендуют принимать не менее 2,4 микрограмма в день. Больше всего витамина В12 содержится в таких продуктах, как говяжья печень, куриные сердца и свиная печень. В рыбе и молочных продуктах также содержится витамин B12.
Лосось – полезный продукт для здоровья организма
Витамин D и кальций
Витамин D и кальций-микроэлементы, необходимость которых возрастает с возрастом. Они особенно важны для здоровья костей.
Женщинам до 50 лет необходимо 1000 мг кальция и 600 микрограмм витамина D ежедневно, а женщинам в возрасте 51 года и старше — до 1200 миллиграммов.
Также следует потреблять продукты, которые богаты кальцием: коровье молоко, рыбу, в частности, лосось и тунец.
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