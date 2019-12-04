Необходимый белок и кальций: как менять рацион с возрастом

Глупо отрицать тот факт, что с возрастом организм человека меняется, а определенные его функции не работают так, как в молодом возрасте. Следовательно, рацион должен тоже меняться. Что следует добавить к своему ежедневному питанию, почему необходим витамин B12 и сколько калорий следует потреблять.

Исследования свидетельствуют о необходимости белка в рационе. Поэтому если вы хотите оставаться здоровыми, следует скорректировать свое меню.

Читайте также: "Лекарства против старости" успешно испытали на людях – фото результатов

Необходим белок

С возрастом мы теряем мышечную массу – это обычный природный процесс. Добавление большего количества белка в пищу может помочь поддерживать мышечную массу в тонусе.

Молодым людям рекомендуют потреблять в день по 0,8 грамма белка на килограмм веса, а людям старше 65 лет – по 1-1,2 грамма.

Белок содержится не только в мясе, птице и морепродуктах, а также в бобовых, орехах и даже в крупах.



Орехи – источник белка

Калории

Поскольку с возрастом мышечная масса уменьшается, обмен веществ, соответственно, замедляется. Соответственно, и потреблять калорий нужно меньше.

После 40 лет потребление калорий стоит снижать примерно на 10% в десятилетие,

– отмечают диетологи.

Получается, если в 40 лет человеку нужно 2000 калорий в день, то в 70 ему понадобится всего 1400 калорий.

Витамин В12

Это важный питательный элемент, который способствует правильной работе нервной системы, клеточного метаболизма и образованию эритроцитов. С возрастом необходимость потребления этого витамина увеличивается.

Взрослым рекомендуют принимать не менее 2,4 микрограмма в день. Больше всего витамина В12 содержится в таких продуктах, как говяжья печень, куриные сердца и свиная печень. В рыбе и молочных продуктах также содержится витамин B12.



Лосось – полезный продукт для здоровья организма

Витамин D и кальций

Витамин D и кальций-микроэлементы, необходимость которых возрастает с возрастом. Они особенно важны для здоровья костей.

Женщинам до 50 лет необходимо 1000 мг кальция и 600 микрограмм витамина D ежедневно, а женщинам в возрасте 51 года и старше — до 1200 миллиграммов.

Также следует потреблять продукты, которые богаты кальцием: коровье молоко, рыбу, в частности, лосось и тунец.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.