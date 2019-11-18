Неудачный препарат от экземы оказался вакциной против аллергии на арахис

Препарат, который был разработан для лечения экземы, оказался потенциально действенным для лечения аллергии на арахис. Пока защитного эффекта хватает на несколько месяцев, однако ученые видят перспективу.

Лекарства против аллергии, как и от других аутоиммунных расстройств, пока нет. Ученые считают, что наконец стали на правильную тропу к решению проблемы, сообщает JCI Insight.

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Препарат палфорция (AR101) может стать полноценной вакциной от аллергии на арахис. Ее уже рассматривает американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Однако ученые из Стэнфорда заявили, что средство этокимаб, который был разработан для лечения, может стать временной вакциной от аллергии на арахис.



Ученые работают над вакциной против аллергии на арахис

Дело в том, что он должен снижать активность интерлейкина 33 (IL-33). Это один из регуляторов белков, который стимулирует развитие иммунных и воспалительных реакций.

Во время исследований ученые обратили внимание на один побочный эффект и решили внимательнее его изучить. Они отобрали 20 добровольцев, которые имеют сильную аллергию на арахис: 15 из них получили однократную инъекцию, а другие 5 получили плацебо.

В 11 человек из тех, кому вкололи настоящий препарат, аллергия никак не проявилась. Все 5, которые получили плацебо, ощутили на себе симптомы аллергии. Через 45 дней процедуру повторили, и семь участников смогли сохранить устойчивость к аллергену.

Сейчас ученые планируют провести более масштабное исследование и надеются на то, что человечество скоро увидит вакцину против аллергии.

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