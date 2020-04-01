Николаевская область до сих пор держится: ни одного зафиксированного случая коронавируса

С начала года к врачам с подозрением на COVID-19 обратился 51 житель Николаевской области. Однако, пока у одного из них диагноз не подтвердили.

44 человека получили отрицательные результаты теста, еще 5 ожидают информацию. Такие данные по состоянию на поздний вечер 31 марта предоставила Николаевская ОГА.

Ранее Ляшко назвал единственную область, в которой нет случаев коронавируса

Шесть человек в Николаевской области отказались от госпитализации. За ними установили наблюдение, но пока все сняты с учета из-за отрицательных результатов тестов.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему Николаевская область официально не зафиксировала случаев коронавируса, хотя сообщение оттуда поступали.

Накануне информировали о зарегистрированном случай болезни в Николаевской области. Однако его после верификации перенесли в город Киев. Поэтому в Николаевской области можем говорить об отсутствии случаев,

– скажав Ляшко.

Предпоследней из областей сдалась Кировоградская область. Сейчас там зарегистрировали 4 случая COVID-19.

Сейчас в Украине 645 случаев коронавируса. Общую картину распространения по регионам Украины смотрите по ссылке.



Как предотвратить распространение коронавируса / Инфографика 24 канала