24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Николаевская область до сих пор держится: ни одного зафиксированного случая коронавируса

- Читати новину українською
В Николаевской области пока что ни одного зафиксированного случая / svidok.info

С начала года к врачам с подозрением на COVID-19 обратился 51 житель Николаевской области. Однако, пока у одного из них диагноз не подтвердили.

44 человека получили отрицательные результаты теста, еще 5 ожидают информацию. Такие данные по состоянию на поздний вечер 31 марта предоставила Николаевская ОГА.

Ранее Ляшко назвал единственную область, в которой нет случаев коронавируса

Шесть человек в Николаевской области отказались от госпитализации. За ними установили наблюдение, но пока все сняты с учета из-за отрицательных результатов тестов.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему Николаевская область официально не зафиксировала случаев коронавируса, хотя сообщение оттуда поступали.

Накануне информировали о зарегистрированном случай болезни в Николаевской области. Однако его после верификации перенесли в город Киев. Поэтому в Николаевской области можем говорить об отсутствии случаев,
– скажав Ляшко.

Предпоследней из областей сдалась Кировоградская область. Сейчас там зарегистрировали 4 случая COVID-19.

Сейчас в Украине 645 случаев коронавируса. Общую картину распространения по регионам Украины смотрите по ссылке.

 

 

Як запобігти поширенню
Как предотвратить распространение коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Николаева
Комментарии

Читайте также

31 марта , 21:44 Испания не справляется с коронавирусом: врачи спрогнозировали, когда закончится эпидемия
Лікування 7679
31 марта , 23:39 Сексапильная Деми Роуз похвасталась обнаженной грудью: фото 18+
Новини шоу-бізнесу 4192
сегодня , 08:52 Персонал одесской больницы заявил, что не готов принимать больных коронавирусом
Медицина 842
сегодня , 03:59 Должность руководителя "Энергоатома" за 5 миллионов: Лерос продолжил "сливы" о брате Ермака
Новини України 20741
сегодня , 08:02 Главные новости 31 марта: карантин могут продлить, закон о рынке земли заблокировали
Новини України 19281
31 марта , 23:51 Виртуальный секс во время карантина: идеи и правила
Здорове життя 1648
31 марта , 22:41 От коронавируса в Украине умерли уже 17 человек
Лікування 17144
31 марта , 23:43 Коронавирус на Тернопольщине: количество больных возросло почти до 100 человек
Лікування 28936
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук