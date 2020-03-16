Никто с голоду не умирает, – медсестра из Италии рассказала о ситуации с коронавирусом

Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. В Италии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, только за сутки 15 марта умерли более 300 человек. В целом количество больных в стране превысило 24 тысячи человек. Итальянское правительство приняло жесткие карантинные меры, действующие по всей территории государства.

В эфире утреннего шоу на 24 канале Ирина Устиянич, медсестра в частной клинике Брешиа, рассказала, что карантин – это единственный способ остановить распространение болезни. Ведь изолируя людей, таким образом уменьшается скорость передачи заболевания.

Обратите внимание Коронавирус в Италии: от болезни умерли более тысячи человек

Она отметила, что коронавирусная инфекция настолько быстро передается, что больницы не успевают справиться с большим количеством пациентов. Ирина Устиянич привела официальные данные Национальной санитарной службы Италии:

Сейчас зафиксировано 24 747 случаев заболевания,

Из них в интенсивной терапии находятся 1 672 больных.

Медицинская работница подчеркнула, что должен быть очень серьезный карантин. Сейчас в Италии закрыты все детсады, школы, университеты. Для детей школы начинают реорганизовываться, и проводят уроки в онлайн-режиме, а руководство учебных заведений призвало учеников сидеть дома и не распространять болезнь.

Также женщина отметила, что несмотря на строгий карантинный режим, правительство заботится о достаточном количестве продуктов в магазинах. Она сообщила, что в маленькие магазины одновременно может зайти только несколько человек. На входе каждый получает номер, и только после этого можно зайти в помещение. Все придерживаются дистанции, и никто не ходит толпой, ведь за это предусмотрена уголовная ответственность.

Сообщается, чтобы не бежали сейчас в супермаркеты, чтобы делать закупки. Никто с голоду не умирает,

– рассказала Ирина Устиянович.

По словам жительницы Италии, если кто-то собирается выезжать на автомобиле, необходимо с собой иметь документ, который декларирует, куда итальянец едет, и почему. За недостоверность информации возбуждают уголовное дело.

Недавно появилась информация, что итальянским врачам советуют оказывать помощь, прежде всего, тем, у кого больше шансов на выздоровление.

Ирина Устиянич пояснила, что врач должен делать четкую оценку клинической ситуации пациента.

К сожалению, во всем мире возникает ситуация выбора. Если у людей есть много патологий уже базовых и хронических. Мы не оставляем их умирать, но все это очень сложно,

– объяснила медсестра.

Что известно о коронавирусе в Италии?

Среди всех европейских стран Италия больше всего пострадала от вспышки коронавируса. По официальным данным, государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса. Сейчас зафиксировано 24 747 случаев заболевания, больше чем 1000, умерли.

Сначала от коронавируса страдал только север страны, в частности регион Ломбардия. Впрочем позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация до сих пор самая страшная.

Италия стала первой страной в мире, которая из-за коронавируса ввела ограничения на территории всей страны.

Передвигаться в пределах Италии можно только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами. Действует также запрет на публичные собрания.

Закрыты парикмахерские, салоны красоты, питания, в частности бары и рестораны.



Что нужно знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала