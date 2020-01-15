Низкий уровень лимфоцитов в крови серьезно повышает риск смерти

Люди с низким уровнем лимфоцитов в крови подвержены высокому риску смерти от любой причины. Связь между снижением лимфоцитов и смертью может быть обусловлена сниженной способностью иммунной системы выживать при потенциально смертельных заболеваниях.

Низкий уровень лимфоцитов в крови – состояние, которое называется лимфопенией, он может быть ранним симптомом будущего смертельного заболевания. К такому выводу пришли исследователи из Копенгагенской университетской больницы. Результаты их исследования опубликованы в Журнале Канадской медицинской ассоциации (CMAJ).

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Как проводилось исследование?

Ученые проанализировали данные 108 135 датчан в возрасте от 20 до 100 лет, которые были участниками Копенгагенского исследования общего населения, проводившегося в период с 2003 по 2015 годы.



Низкий уровень лейкоцитов повышает уровень смерти на 60% / Unsplash

Результаты исследования?

Авторы работы констатируют, что низкие показатели содержания лимфоцитов часто обнаруживаются во время рутинных анализов крови. При этом пациенты обычно не направляются на дальнейшее исследование. Тем временем, низкий уровень лимфоцитов в крови связан с увеличением смертности от любой причины на 60%.

Наше исследование показало, что те, кто имеет лимфопению, подвержены высокому риску смерти от любой причины, независимо от любых других факторов риска, включая возраст. Такое состояние связано с повышением риска смерти от любой причины в 1,6 раза, и повышением риска смерти от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных заболеваний, инфекций и других причин в 1,5-2 раза,

– рассказал один из исследователей Стиг Бойсе.

Исследователи считают, что низкий уровень лимфоцитов в крови может указывать на снижение иммунных ресурсов организма, обеспечивающих его способность выживать при заболеваниях. Людям с таким симптомом необходимы дополнительные обследования, это может помочь выявить опасные заболевания.

Лейкоциты – что это? Это белые кровяные клетки, которые отвечают за клеточный иммунитет и борются с инфекцией. Если они повышены – это лейкоцитоз, а вот их снижение свидетельствует о лейкопении.

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