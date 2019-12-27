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Новая терапия поможет восстановить сердце после сердечного приступа

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Терапия сердца / pixabay.com

Исследователи нашли две молекулы, которые восстанавливают сердце после сердечного приступа. До сих пор это было невозможным: ведь сердечный приступ вызывает отмирание мышечных клеток и образование рубцов.

Команда обнаружила, что две молекулы miR-19a и miR-19b имеют большой потенциал для терапии сердечного приступа, говорится на сайте детской больницы в Бостоне. МикроРНК ингибируют множество генов, участвующих в этих процессах, объясняют авторы.

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Что предлагают ученые

Мышечные клетки сердца (кардиомиоциты) обладают ограниченной способностью к делению. После сердечного приступа они отмирают, формируя рубцовую ткань, а она в свою очередь со временем способствует развитию сердечной недостаточности. Ученые предлагают расширить регенеративные возможности сердечной мышцы с помощью микроРНК.

Эксперименты с грызунами показали, что введение молекул в течение 10 дней после приступа сокращало гибель клеток и подавляло воспалительный иммунный ответ.

Убедившись в краткосрочном эффекте, ученые наблюдали за тем, как будет реагировать мышечная ткань.

Терапия способствовала увеличению здоровых и сокращению мертвых и рубцовых участков ткани. Примечательно, что через неделю после инъекции экспрессия miR-19a и miR-19b снизилась, однако защита сохранялась в течение года.

МикроРНК имеют мощный потенциал для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Медицина Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
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